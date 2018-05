Capo d’Orlando (ME), Claudio Martelli premiato dai socialisti dei Nebrodi

Venerdì 25 maggio alle 10,30 a Capo d’Orlando, presso l’Aula consiliare “Falcone e Borsellino”, Claudio Martelli riceverà il Premio antimafia intitolato a Salvatore Carnevale, assegnatogli dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” per il 2017. Insieme allo storico esponente socialista, che è stato vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro di Grazia e Giustizia, nonché vice segretario nazionale del Psi e parlamentare europeo, il Premio sarà consegnato anche alla cantautrice nasense Oriana Civile, interprete della madre di Carnevale nello spettacolo teatrale “Di mafia si muore sempre tre volte”, e Manlio Orobello, ex sindaco socialista di Palermo negli anni Novanta. Ad un altro insignito per il 2017, Fulvio Manno, ex dirigente della Regione Siciliana impegnato nella lotta contro Cosa Nostra, il Premio sarà invece consegnato a settembre. Secondo Antonio Matasso, presidente della Fondazione e leader dei socialisti nebroidei, «l’omaggio tributato a Claudio Martelli, protagonista indiscusso della lotta alla mafia tra gli anni Ottanta e Novanta, è anche un riconoscimento alla memoria di Giovanni Falcone, che solo i socialisti difesero dai numerosissimi attacchi di quegli anni, provenienti da settori della stessa magistratura e finanche dalla sinistra non socialista».

Com. Stam.