Trapani: Modifica al calendario raccolta differenziata

Su segnalazione della Trapani Servizi il Commissario Straordinario, recependo le nuove esigenze, ha firmato l’ordinanza n. 51 in data 22/05/2018 apportando alcune modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti.

La modifica riguarda il sabato. Viene infatti introdotto il rifiuto indifferenziato al posto dell’umido.

Il calendario del porta a porta è così modificato

Umido Lunedi – Mercoledi – Venerdi

Rifiuto indifferenziato Martedì – Giovedì – Sabato

Si invitano gli utenti al massimo rispetto degli orari di uscita dei rifiuti fuori dalla propria abitazione secondo i seguenti:

zona Città e Xitta entro le 9

zone frazioni Sud entro le 14

Per le utenze non domestiche (commerciali, artigianali, etc) site all’interno delle zone servite dal “porta a porta”, e non servite dalla NewSystem, sono in vigore le medesime regole stabilite per le utenze domestiche.

Si precisa che null’altro cambia. Il calendario delle postazioni mobili non subisce modifiche. Teniamo a precisare che le modifiche si applicano esclusivamente alle zone cd porta a porta servite dalla Trapani Servizi . Nelle zone servite direttamente dal Comune (zona porta a porta vicino al rione Cappuccinelli e frazioni nord) nulla cambia.

Si comunica inoltre che giovedì 31 p.v. (5° Giovedi del mese) non verrà espletato alcun servizio di raccolta differenziata per tramite le postazioni mobili.

OCS_51_2018

Com. Stam.