Russo: Non dobbiamo avere memoria soltanto nel Giorno della Memoria, ma ogni singolo giorno dell’anno

“Una manifestazione commovente per ricordare la memoria viva di coloro che il fatidico 23 maggio del ‘92 persero la vita per darne una nuova a tutti noi. Non dimentichiamo che ogni giorno dell’anno deve essere all’insegna della ‘memoria’, non citandola soltanto senza poi far seguire delle azioni concrete ed iniziando da un comportamento che promuova la legalità” così il Segretario Generale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo, presente alla cerimonia in ricordo della strage di Capaci del 1992 organizzata dall’associazione Giardino della Memoria.

“Si parla tanto di legalità, specialmente nell’ambiente politico, ma troppo spesso è proprio la politica che si ritrova ad essere l’antitesi della legalità stessa. Non ci sono più scuse per rimandare la stagione dei fatti” conclude Antonio Russo.

Com. Stam.