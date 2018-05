Orlando in aula su Hot spot, Ferrandelli: “No a passerelle su questioni delicate, venga in aula e si assuma le responsabilità sul disastro Palermo”

Palermo – “No a passerelle su questioni delicate, il sindaco venga in aula e si assuma le sue responsabilità sul disastro Palermo”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile.

“Annunciamo battaglie e barricate. Se si presenta in aula – precisa Ferrandelli – il sindaco sappia che non siamo disposti a cedere. Siamo contrari a hot spot allo Zen come in altre parti della città e su questa questione credo non ci saranno divisioni. Orlando riferisca in aula piùttosto sulla gestione e sui conti del Comune, sul rischio fallimento delle aziende, sul fallimento del Suap, sulla mobilità impossibile, sui rilievi del Mef e della corte dei conti, sulle politiche sociali di una città poverissima e disperata in cui i giovani scappano. Sono queste le priorità per Palermo”.

