Marsala. Torna a sventolare il Tricolore sul Monumento ai Mille

E’ tornata a sventolare sul Monumento ai Mille di Marsala la Bandiera Italiana recuperata dal Comando della Polizia Municipale dopo il furto avvenuto lo scorso 11 Maggio. Sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Marsala, il Tricolore – dopo il dissequestro – è stato consegnato al sindaco Alberto Di Girolamo che, prontamente, ne ha disposto la ricollocazione.“La Bandiera italiana torna a sventolare in una giornata di triste ricorrenza, afferma il sindaco Di Girolamo. Un gesto significativo, che ripristina la legalità, la stessa per la quale tanti, come Giovanni Falcone, hanno sacrificato la propria vita”. L’intervento di riposizionamento del Tricolore è stato eseguito dall’Ufficio tecnico e dai fratelli Ernesto ed Emanuele Martinez, gli stessi che avevano donato la bandiera all’Amministrazione comunale in occasione delle “Manifestazioni Garibaldine”.

