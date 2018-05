Girgenti Acque: Casteltermini – Distribuzione idrica

Girgenti Acque S.p.A. comunica che il Sindaco del Comune di Casteltermini ha emesso l’Ordinanza n°26 con la quale ha disposto il divieto temporaneo di utilizzo a fini potabili, per il consumo umano e per usi alimentari, dell’acqua erogata dalla rete idrica in uscita dal serbatoio Kennedy.

Pertanto, con le limitazioni sopra descritte, si è provveduto a riprendere la distribuzione idrica nelle zone servite dal citato serbatoio.

Aragona Li ­­­ 23/05/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.