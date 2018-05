Contributo agli inquilini morosi incolpevoli. Pubblicato il bando

Il Comune di Marsala ha pubblicato il bando che consente l’erogazione di contributi ad inquilini titolari di un contratto di locazione che si trovano in “morosità incolpevole” e soggetti a provvedimento di sfratto. Interessati al beneficio sono coloro che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone di locazione per perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle cause indicate nel bando stesso (licenziamento, malattia grave o decesso di un componente, cessazione attività…). La presentazione della domanda – su apposito modulo – va inviata al Comune entro il prossimo 31 dicembre, certificando la propria situazione familiare, reddituale e locativa. Accertata la “morosità incolpevole” e stilata la relativa graduatoria degli ammessi al beneficio, il contributo verrà erogato direttamente ai proprietari degli immobili locati.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Case Popolari di c/da Amabilina (0923756312). Bando e modello domanda al link https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2018.3591.2018-05-22.html

