Consiglio comunale in memoria di Giovanni Falcone. Emozionante intervento di Katia Orlando (SC)

Consiglio comunale in memoria di Giovanni Falcone. Emozionante intervento della consigliera di Sinistra Comune Katia Orlando: “la lotta alla criminalità organizzata e all’illegalità si impara a scuola. E’ una sfida restare per combattere la mafia in ogni contesto”

Palermo – Stamattina il Consiglio Comunale si è riunito nel ricordo del magistrato Giovanni Falcone ucciso dalla mafia ventisei anni fa. “Il silenzio è un lusso che non possiamo permetterci – ha dichiarato in un appassionato intervento Katia Orlando, consigliera comunale che ha parlato per il gruppo di Sinistra Comune. La lotta alla mafia va rinnovata ogni giorno, nelle scuole, nella società, nelle istituzioni.Oggi ricordiamo le vittime della mafia ma anche i valori di verità e giustizia, espressione dello spirito di servizio che ha ispirato l’operato di Giovanni Falcone. Non solo senso del dovere, ma fede laica da riporre nel sentiero tracciato dai diritti e dalla legge.”

Com. Stam.