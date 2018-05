Condanna Capo di Gabinetto. Sindaco dispone la “messa a disposizione”

Il Sindaco Leoluca Orlando, informato ieri pomeriggio dal Capo di Gabinetto dott. Sergio Pollicita di una condanna inflitta allo stesso dal Tribunale di Palermo in un procedimento penale (un anno con pena sospesa e non interdizione dai pubblici uffici), ha disposto che una volta ricevuta la notifica formale del provvedimento si proceda, in applicazione della legge, alla “messa a disposizione” dello stesso Dirigente, quindi senza incarichi di tipo amministrativo.

Una volta acquisite le informazioni sul dispositivo, il Sindaco chiederà all’ANAC quali ulteriori passaggi l’Amministrazione possa e debba compiere in aderenza al contratto collettivo e al dispositivo della stessa sentenza.

Il Comune di Palermo aveva presentato la costituzione di Parte Civile nel procedimento, che era stata però respinta dal Tribunale.

Com. Stam.