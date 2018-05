Concluso con successo lo stage di Domotica Alberghiera presso la Four Spa Resort Hotel (CT) degli alunni del Itis “Michelangelo Bartolo” di Pachino

Nell´ambito dei percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro, è iniziato uno Stage il 18 aprile 2018 sulla Domotica Residenziale ed Alberghiera, per gli allievi del III e IV anno dell´ I.T.I.S. “M. Bartolo” di Pachino, lo stage di Domotica di I e II livello, in collaborazione con: l´azienda C.R.E.A. di Ragusa , l’Esperto esterno designato dall’azienda Salvatore Battaglia e con i Referenti Scolastici per l´ Alternanza Scuola Lavoro: Prof. Orazio Di Martino, Prof. Luciano Scandura, prof. Silvio Tarascio e il prof. Carmelo Lucenti

Nel progetto di formazione sono previste visite in strutture dove la C.R.E.A. snc ha installato sistemi Domotici (Vantage, Bticino e Net Building Automation).Martedì 22 maggio dopo un percorso formativo svoltosi presso: la ditta C.R.E.A. e presso i laboratori dell’Istituto scolastico, lo stage ha permesso di visualizzare e costatare la realtà gestionale della Struttura polivalente della 4 SPA Resort Hotel di Catania

L´Ente Gestore dell´attività è l´Istituto ” Michelangelo Bartolo ” accreditato per la Formazione Superiore e per la Formazione Continua. Partner del Progetto è: C.R.E.A. – Ragusa

Le Sedi Didattica per lo svolgimento delle lezioni in aula sono stati presso: C.R.E.A. (Sala Corsi) e Laboratorio dell´Istituto.

Salvatore Battaglia Esperto Domotica e Comunicazione e Marketing

Com. Stam.