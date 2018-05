Circoscrizione II^ – Manifestazione “Consiglieri per un giorno : diamo voce ai ragazzi del territorio”

Palermo: Presso la II Circoscrizione ha avuto luogo, attraverso l’iniziativa della II^ Commissione Permanente “Cultura”, l’evento sopracitato in data odierna Martedì 22 Maggio 2018, alle ore 10.00, in seduta straordinaria Consiglio II^ Circoscrizione presso l’aula consiliare di via San Ciro n. 15.

Alla seduta consiliare anzidetta hanno partecipato i ragazzi del plesso

scuole elementari “Nino Bixio” di via Cassaro Bonanno diventando

protagonisti dei lavori consiliari della seduta odierna.

Pertanto, la buona riuscita della manifestazione è stata garantita dalla presenza dell’Assessora alla Scuola, D.ssa Giovanna Marano e della V^ Commissione Consiliare.Com. Stam.