Mostra fotografica per Falcone in un condominio

23 in occasione del 26° anniversario della strage di Capaci si svolgerà una mostra fotografica dedicata a Giovanni Falcone a cura del fotografo della U.I.F.(unione italiana fotoamatori)Antonino Giordano.La mostra sarà allestita presso la portineria del condominio di via Giovanni Di Cristina 10 non nuova a questi eventi, già in passato si sono svolti in questo posto altre mostre,concerti e proiezioni di film resterà aperta dalle ore 9 sino alle ore 20

Com. Stam.