I lenzuoli della legalità domani esposti a Palazzo delle Aquile, Teatro Massimo e Comando di Polizia Municipale

I lenzuoli ed i manifesti della legalità realizzati dai bambini della scuola elementare “Emanuela Loi” di via Agordat, in commemorazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, saranno esposti a Palazzo delle Aquile, al Teatro Massimo e nell’edificio che ospita il Comando della Polizia Municipale, sulla facciata prospiciente la sede della scuola elementare.

Il Sindaco Leoluca Orlando, sposando l’iniziative del Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese – il quale, come si ricorderà, aveva deciso di dare ospitalità alle idee dei piccoli cittadini sul prospetto prospiciente della caserma di via Dogali, di fronte l’istituto – ha espresso “sincero ed affettuoso apprezzamento per l’impegno quotidiano degli alunni di e cittadini di , che, con la loro testimonianza, contribuiscono a fare del ricordo memoria collettiva”.

Com. Stam.