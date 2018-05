Girgenti Acque: Comune di Licata – Aggiornamento distribuzione idrica

Girgenti Acque S.p.A., in riferimento alla comunicazione resa ieri circa lo sforamento dei parametri dell’acqua, riscontrato nel Comune di Licata, nei punti rete di via Don Minzoni n.37 e via Carnevale n.89 ed in entrata e uscita dal Serbatoio Safarello, comunica che in data odierna il Commissario Straordinario del Comune di Licata ha emesso l’Ordinanza n. 21 con la quale ha disposto il temporaneo inutilizzo dell’acqua erogata, a mezzo del serbatoio Safarello, per fini potabili.

Pertanto, considerando la limitazione sopra indicata, domani si provvederà a riprendere la distribuzione idrica nelle zone servite dal citato serbatoio Safarello.

Aragona Li ­­­ 22/05/2018 Girgenti Acque S.p.A.