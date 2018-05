Comune concede all’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali un bene confiscato alla mafia.

“Un nuovo importante risultato grazie all’uso efficiente e trasparente dei beni confiscati. Ancora un bene che torna ad essere di tutti, per produrre cultura e legalità, in un’ottica internazionale ed euro-mediterranea”.

Lo hanno dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, in occasione della inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali, realizzata grazie alla concessione di un bene confiscato alla mafia dal Comune di Palermo in via Umberto Giordano 55. All’interno della sede una “Saletta degli Eroi” è intitolata alle vittime della mafia.

Com. Stam.