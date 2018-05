Centro di primo soccorso ( hotspot).

Palermo: In Consiglio Comunale esprimeró la mia contrarietà alla realizzazione della struttura Hotspot nell’area denominata “Fondo San Gabriele” nel quartiere San Filippo Neri (Zen), perché l’opera non é conforme allo strumento urbanistico vigente, dunque incompatibile con il territorio.

Esprimeró la mia contrarietà,

perché gli interventi prospettati generano impatti che contrastano con gli obiettivi che si pone il redigendo PRG, orientati alla gestione e conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale e paesaggistico nonché alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversitá…

ma soprattutto esprimeró la mia contrarietà perché i centri di prima accoglienza o hotspot ( il nome non muta la sostanza) violano i diritti umani, e contrastano con i diritti costituzionali garantiti anche ai non cittadini ( art. 13 della costituzione).

L’hotspot per migranti, non é un modello di accoglienza e di inclusione volto a garantire la dignità a chi arriva nella nostra città, ma sono delle strutture di reclusione dove avviene la privazione della libertà individuale, per cui ulteriori traumi per quelle persone che hanno già subito sofferenze fisiche e psicologiche.

Esprimeró la mia contrarietà perché il quartiere San Filippo Neri ( Zen), non ha bisogno di una struttura che alimenta tensioni sociali ma di interventi volti a favorire un processo di crescita.

Il Consigliere Comunale

Massimiliano Giaconia

Com. Stam.