Trenitalia, #lamusicastacambiando a Palermo: 30mila visitatori al pop village in Piazza Verdi

conclusa la tappa siciliana del road show di Trenitalia

il nuovo treno per i pendolari in mostra dal 17 al 20 maggio

prossimo appuntamento a Reggio Calabria

Palermo, 21 maggio 2018

Sono state almeno 30mila le persone che hanno varcato la soglia del Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, allestito nella storica piazza Verdi, a Palermo.

Grande curiosità e tanta affluenza di visitatori per il nuovo treno Pop, in mostra dal 17 al 20 maggio. Bambini, giovani e meno giovani, palermitani e turisti di passaggio sono stati accolti da hostess, stewart e personale Trenitalia per poi salire a bordo del modello in scala reale del nuovo convoglio e apprezzarne i dettagli.

Durante le giornate dell’esposizione sono state organizzate attività di intrattenimento rivolte a diverse fasce di pubblico, con la partecipazione di numerose scolaresche. A tutti i visitatori, ingegneri e specialisti hanno mostrato le caratteristiche del nuovo treno destinato a rivoluzionare positivamente, dal 2019, l’esperienza di viaggio dei pendolari.

E i numeri della campagna #lamusicastacambiando sono in continua crescita: a tutt’oggi si registrano 410mila visualizzazioni sul sito web lamusicastacambiando.it, mentre il settimanale Note, distribuito gratuitamente in dieci regioni italiane, sta accompagnando il roadshow in ogni città, creando un link di comunicazione diretta con i clienti del trasporto regionale. Grande successo anche per l’animazione musicale dei deejay di RTL 102.5 che ogni giorno hanno vivacizzato il Villaggio.

Quella di Palermo è stata la settima tappa del road show di Trenitalia che ha già toccato nei mesi scorsi altre importanti piazze italiane (Bologna, Torino, Firenze, Genova, Roma, Verona). Prossimo appuntamento a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, dove il treno sarà vistabile da venerdì 25 a domenica 27 maggio.

Più comodo, più sostenibile e più accessibile, il nuovo Pop è attualmente in costruzione insieme al Rock, l’altro moderno treno – a doppio piano – destinato ai pendolari delle linee con un maggior numero di viaggiatori. I nuovi convogli sono stati commissionati da Trenitalia rispettivamente ad Alstom e Hitachi Rail Italy per essere consegnati in tutte le regioni d’Italia a partire dalla primavera del 2019.

Le nuove flotte dei treni regionali – complessivamente 300 Rock e 150 Pop – compongono la maxi fornitura da 450 nuovi convogli della commessa da oltre 4 miliardi di euro che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia.

