Tributi – Attività di front office e call center potrebbero non essere assicurate lunedì 21 e martedì 22 maggio per assemblee sindacali.

Palermo: Il Dirigente del Settore Tributi comunica che, nei giorni sotto elencati:

– LUNEDÌ 21/05/2018, DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 14,00

– MARTEDÌ 22/05/2018, DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 14,00

le attività di front office e di call center degli sportelli informativi di Piazza Giulio Cesare n.6 (lato mare) e di via Ausonia n.67, presso il Polo Tecnico, potrebbero non essere assicurate per assemblee sindacali del personale.

Com. Stam.