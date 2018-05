Aielli. Domenica inaugurazione del nuovo centro polifunzionale , la struttura sarà dedicata ad Ivana Gualtieri e Tommaso Letta

Una struttura rinnovata, uno spazio all’interno del quale alcune Associazioni del paese troveranno lo spazio adatto per svolgere le proprie attività. Questo ed altro rappresenterà il nuovo centro polifunzionale che verrà inaugurato ad Aielli domenica prossima alle ore 18.

Sarà la casa delle associazioni”, ha evidenziato il Sindaco Enzo Di Natale, “uno spazio in cui alcune delle nostre realtà associative troveranno posto per le loro sedi e per le loro attività”.

Di Natale ricorda che il Centro è stato realizzato all’interno dell’edificio della ex scuola materna di Aielli. Un intervento che ha avuto una duplice funzione, quella di dotare il paese di una struttura importante ed essenziale e cosa non da meno, si è strappato l’edificio ad un destino di abbandono e di degrado, i lavori inoltre, sono stati eseguiti in economia, non hanno pesato quindi sul bilancio comunale.

“Abbiamo deciso di intitolare il nuovo centro a due insegnanti aiellesi: Ivana Gualtieri e Tommaso Letta”, prosegue il Primo Cittadino. “Due persone che hanno avuto un ruolo nel mondo dell’istruzione, due persone piene di dignità e discrezione che, purtroppo, hanno lasciato la nostra comunità prematuramente. Vi aspettiamo domenica per condividere insieme questo momento così importante.”

Com. Stam.