Palermo ​ – Lunedì 21 a Palermo, dalle 17.30, si inaugura Casa Santa Chiara, un luogo che testimonia con la sua presenza, a Ballarò, nel quartiere dell’Albergheria, un modello di accoglienza e condivisione per migranti appena maggiorenni arrivati in Italia da minori soli.

Questa esperienza di coabitazione, innovativa e sostenibile, è stata avviata grazie al progetto Ragazzi Harraga, coordinato da CIAI e realizzato da un’alleanza di partner locali e nazionali nell’ambito dell’iniziativa “Never Alone, per un possibile”.

Per un anno i primi 8 ragazzi selezionati abiteranno a Casa S. Chiara, mentre saranno accompagnati a proseguire il loro cammino personale verso l’autonomia. Al termine dei 12 mesi, questi giovani passeranno la staffetta ad altri compagni che, con la garanzia di un alloggio, avranno la possibilità di rafforzare il loro percorso di inserimento nella realtà cittadina.

“Casa Santa Chiara è insieme un progetto pilota e un tassello importante di Ragazzi Harraga – dice Paola Crestani, presidente CIAI – : dopo 50 anni di attività in Italia e nel mondo perché nessun bambino si senta mai solo, questo intervento rappresenta per noi un traguardo nell’accoglienza, nell’inclusione, nel lavoro di rete con tanti partner, ciascuno prezioso e indispensabile per assicurare accoglienza e piena inclusione nella società”.

La struttura, parte del complesso della parrocchia Santa Chiara, è stata ristrutturata di recente grazie al progetto Ragazzi Harraga.

“Si tratta di una vera e propria casa con spazi ampi e ospitali, dedicata a ragazzi appena maggiorenni che, fuoriusciti dal circuito dell’accoglienza istituzionale, hanno però bisogno ancora di un sostegno verso la piena autonomia – dice Alessandra Sciurba che per CIAI coordina il progetto – Per 400 minori migranti soli il progetto ha dato avvio a percorsi laboratoriali e di inserimento lavorativo, ma non potevamo non occuparci anche di quel momento delicatissimo che è il passaggio alla maggiore età, quando anche i migliori processi di inclusione rischiano di venire vanificati se, di colpo, si abbandona questi ragazzi a loro stessi”.

La Casa – La vita quotidiana a Casa Santa Chiara sarà un ulteriore passo in avanti, occasione di condivisione e arricchimento personale, momento di rafforzamento ulteriore delle capacità individuali dei giovani.

In una porzione dell’immobile di Casa Santa Chiara sono state predisposte camere multiple e una cucina comune: la coabitazione e la convivenza darà modo ai ragazzi, che usufruiranno gratuitamente dell’alloggio per 12 mesi, di inserirsi progressivamente nella realtà palermitana, di sperimentare se stessi, di interagire con una comunità – come quella di Palermo e, nello specifico, del quartiere Ballarò – luogo di interazione tra culture.

Casa S. Chiara è un progetto sostenibile sul lungo periodo grazie all’apertura, in settembre, di una foresteria all’interno dello stesso complesso, in cui altri giovani migranti troveranno impiego.

Lunedì 21 sarà occasione per visitare gli spazi della Casa e dare il benvenuto ai primi ospiti.

Sono previsti interventi di:

Don Enzo Volpe, direttore della Comunità dei Salesiani di Santa Chiara; Paola Crestani, Presidente CIAI; Lino D’Andrea, Garante metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza;

Giuseppe Mattina, Assessore alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo; Angela Natoli, Cooperativa Libera…mente; Maria Cristina Negro, Project manager “Never Alone, per un possibile”; Carmelo Pollichino, Presidente Libera Palermo; Don Giuseppe Ruta, Ispettore dei Salesiani di Sicilia. Modera l’incontro Alessandra Sciurba, CIAI, coordinatrice del progetto Ragazzi Harraga.

A seguire, rinfresco sociale a cura di Moltivolti

Ragazzi Harraga è realizzato da CIAI Onlus, Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Associazione Santa Chiara, CESIE, Cooperativa Libera…mente, CPIA 1 Palermo, Libera Palermo, Nottedoro, Send.

Partecipazione e sostegno – Il progetto “Ragazzi Harraga” partecipa a “Never Alone, per un possibile”, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara, inserita nel quadro del Programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe”. “Ragazzi Harraga” è stato selezionato nell’ambito del Bando nazionale 2016 “Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che arrivano in Italia soli”: l’azione sostiene otto progetti sul territorio nazionale per favorire l’autonomia e l’inclusione dei giovani migranti.

