Settimana dei Migranti. Domani al Foro Italico la Festa dei Popoli

Domani, dalle 10 alle 20.30 al Foro Italico Umberto I, si terrà la Festa dei popoli, giornata conclusiva della “Settimana dei migranti”. L’evento, voluto dall’Arcidiocesi, pensato da Caritas, Migrantes e Ufficio Missionario, è sostenuto da Comune di Palermo, scuole cittadine, realtà di volontariato, associazioni e comunità di migranti, e sarà all’insegna di arte, giochi, cucina e spettacolo. Tra i vari appuntamenti, alle ore 10, gli alunni di due Licei artistici della città “E. Catalano” e “Ragusa Kiyohara” esporranno i loro lavori per mostrare a tutti come loro vedono un futuro con i migranti. Il dono dei loro lavori servirà all’acquisto del materiale scolastico per una scuola in Guinea Bissau. Alle 13 partirà “I sapori dei popoli”, assaggi di cucina multietnica; alle 15 ludoteca per bambini, gioco e introduzione al cricket; alle 18 performance di musica, canti, danze e coreografie.

Com. Stam.