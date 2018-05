Parco Uditore. Al via domani la Festa del Terzo Settore

Al via domani al Parco Uditore la Festa del Terzo Settore, un’intera giornata dedicata a tutte quelle realtà che nella nostra città operano all’insegna della solidarietà.

Dalle 9 alle 13 il parco ospiterà gli stand di: Amnesty International, ABIO Palermo, AIDA, AFAP, l’organizzazione di volontariato I Passi dell’Amore, Con.Vi.Vi l’Autismo, il Motoclub del Sol FMI, i Ragazzi di Jo, la cooperativa sociale Giovanni Paolo II, l’associazione Le Ali della Libertà, Eterotopia, Cotti in Fragranza, il Comitato AddioPizzo, l’associazione Chi Ama la Sicilia, la onlus Passpartout, Anirbas, LeAli, Legacoop Sicilia Occidentale e la VAPA- Vigilanza Antincendio Protezione Ambientale.

Alle 9.30 partirà il raduno per il CicloAmnesty 20 maggio 2018, la passeggiata in bici in giallo, gratuita e aperta a tutti, dedicata ad Amnesty International.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, ci sarà un momento musicale, intervallato dalla lettura di poesie sul tema della solidarietà, da parte degli attori dell’Associazione Strùmmula delle Idee e degli artisti e i volontari delle associazioni coinvolte. Si esibiranno: The STamberga, Bruno Colonna Romano, Naive, Giulia & Michelangelo, Eco, Folk 42, Midnight Ramblers, Maddog, Z£n, Big Monkey, Nicolò Buffa e ¡Jai Ho!.

La manifestazione è realizzata con il contributo di Comune di Palermo, Lega Coop Sicilia Occidentale e Sabir.

