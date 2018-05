Palermo: Sabato 19 Maggio ore 17 l’Area Kids di Parco Villa Filippina festeggerà il suo secondo compleanno. Animazione, spettacoli di magia e tanto divertimento per tutti i bambini. Durante la giornata verrà presentato il nuovo programma “Tempo d’Estate 2018”

Sabato 19 maggio a partire dalle ore 17, l’Area Kids di Parco Villa Filippina, in collaborazione con MAGO LOLLO animazione, festeggerà il suo secondo compleanno con un pomeriggio ricco di giochi, attività e animazione, ad ingresso gratuito, per una festa all’insegna del gioco.

Un’area verde nel cuore di Palermo all’interno di un parco interamente restituito alla città che da mesi alterna manifestazioni ed eventi in attesa di un’estate ricca di spettacoli all’aperto; l’area kids in questi due anni è diventata un piccolo angolo di relax dove i bambini, ma anche i loro genitori, sono stati accolti dagli operatori e animatori intrattenendoli con laboratori didattici, giochi nell’area attrezzata, sport all’aria aperta e spettacoli astronomici, feste ed eventi privati.

Per l’occasione, nella stessa giornata sarà presentato il nuovo programma delle attività del “Tempo d’Estate 2018” un appuntamento che si rinnova anche quest’anno sempre più ricco, con la collaborazione dell’agenzia Mago Lollo animazione che sarà presente con i suoi animatori; un evento pensato per bimbi da 5 a 10 anni di età, con laboratori e attività all’aria aperta che si alterneranno ai numerosi giochi, attività creative e sport; dall’ 8 giugno al 27 luglio per 7 settimane, dal lunedì al venerdì , i piccoli ospiti saranno accolti già dalle ore 7.30 per giocare fino alle ore 14 con la possibilità (a richiesta) di usufruire del tempo prolungato fino alle 16.

Previsti anche i tornei di calcetto su un vero campo in erba, mentre al coperto si potranno inventare giochi fantastici con l’ausilio del pavimento interattivo oppure partecipare alle attività acquatiche nella piscina riservata.

INFO: 328 3669549 342 0116832

parcovillafilippina@gmail.com

www.facebook.com/villafilippinaKids/

Com. Stam.