Superenalotto: Sicilia ancora protagonista, a Vittoria (RG) un 5 da 165mila euro

Pochi spiccioli messi in gioco e un 5 da 165mila euro portato a casa: è il colpo centrato da un giocatore del SuperEnalotto di Vittoria, in provincia di Ragusa, che realizza la seconda vincita più alta da inizio anno per questa categoria di premio. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata al Tabacchi Impoco, in via Giacomo Leopardi 127. Il Jackpot vola sempre più in alto, adesso vale 36,5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, centrata proprio in Sicilia, ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile.

Com. Stam. fonte Agipronews