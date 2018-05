Recupero funzionale di aree attrezzate e beni confiscati

Il Comune di Marsala presenta altri due progetti alla regione

Un immobile confiscato alla mafia in Piazza della Vittoria e un’ampia area nel Quartiere Sappusi. Sono i due nuovi siti che il Comune di Marsala intende riqualificare e per i quali sono stati richiesti specifici finanziamenti a valere sul PO FESR 2014/2020. “Continua la nostra programmazione per dare servizi migliori alla collettività, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. L’obiettivo è quello di cogliere ogni opportunità offerta da fondi europei e regionali per incidere sullo sviluppo infrastrutturale e territoriale”. In particolare, a fronte di un investimento complessivo di 1 milione e 380 mila euro – sottratta la compartecipazione comunale – è stato richiesto un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro per la realizzazione di entrambi i progetti. Il recupero funzionale dell’immobile confiscato, limitrofo a Villa Cavallotti, consentirà di adibirlo a centro di aggregazione, intervenendo altresì sulla stessa Piazza Della Vittoria che sarà trasformata in uno spazio relazionale, in collegamento con il bene riqualificato. Riguardo al progetto di Sappusi, sarà ripristinato il fabbricato esistente nello spazio a verde tra le palazzine popolari, in atto vandalizzato. Inoltre, saranno resi funzionali sia il campetto di calcio che quello di bocce: nel primo verrà posizionato un tappeto in erba sintetica; nel secondo una pavimentazione in pvc. Infine, saranno collocate alcune panchine e attrezzature per il fitness, nonchè giochi per grandi e piccini. Tutti gli spazi saranno accessibili ai portatori di handicap. Nell’anno in corso, il Comune di Marsala è già stato ammesso a tre finanziamenti comunitari: riqualificazione area di via Istria (700 mila euro), mobilità a mezzo bus (600 mila euro) e messa in sicurezza della “Scuola di Piano Oliveri” (450 mila). A questi progetti, va aggiunta anche la valutazione positiva decretata dalla Regione per la “pista ciclabile” lungo la Laguna dello Stagnone (1 milione e 150 mila euro).

Com. Stam.