Presentate stamani al Comune di Marsala le iniziative in occasione del 26° anniversario della strage di capaci

Il giorno 23 maggio prossimo ricorre il 26° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo; nonché gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Per tale ricorrenza e per non dimenticare l’Amministrazione comunale di Marsala, la sezione marsalese dell’Associazione nazionale Magistrati e il Tribunale di Marsala hanno organizzato tutta una serie di iniziative di valore etico e culturale che si terranno nei giorni 23 e 24 Maggio.

Ad illustrarle oggi, in conferenza stampa, sono stati il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, il presidente della Sezione di Marsala dell’Anm, Giulia D’Alessandro; nonché gli assessori Anna Maria Angileri (pubblica istruzione) e Clara Ruggieri (politiche culturali) e la dirigente scolastica della scuola media statale “Mazzini”, Franca Pellegrino.

Per il giorno 23 prossimo (mercoledì) è previsto uno spettacolo didattico al Teatro Impero dal titolo “Fimmini e Omini per la Libertà”. Due le rappresentazioni (ore 9 e ore 11) che coinvolgeranno direttamente gli studenti in sala. Sempre il giorno 23 maggio, alle ore 11:00, in Piazza Francesco Pizzo verrà inaugurato il “Murale della Legalità”, che nasce dalla sinergia fra Amministrazione Di Girolamo, Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Marsala e Scuola Media “Mazzini”.

Ancora, il 24 pomeriggio alle ore 18:00, nella sala conferenze del Complesso San Pietro verrà presentato il libro “Canto per Francesca”. E’ questa una pubblicazione dedicata a Francesca Morvillo, moglie di Falcone che muori anche lei nella strage di Capaci e che era anche un valente magistrato. Dopo i saluti di Alberto Di Girolamo e di Giulia D’Alessandro il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, dialogherà con l’autrice Cetta Brancato.

Com. Stam.