Permasteelisa S.p.A., rinnovo RSU. Ugl:” Straordinario successo”

“Straordinario successo dell’Ugl metalmeccanici alle elezioni per il rinnovo della RSU/RLS nella Permasteelisa S.p.A. di Vittorio Veneto (TV), azienda metalmeccanica con oltre 800 dipendenti. L’Ugl si è presentata alle elezioni per la prima volta ed ottiene uno straordinario successo affermandosi al 23% dei consensi e attestandosi come seconda organizzazione sindacale eleggendo 2 RSU e 1 RLS. E’ esaltante il grande lavoro portato avanti dal coordinatore provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Treviso, Gennaro Mancino il quale viene eletto rappresentante sindacale unitamente alla collega Salamon Monica, ed anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figura molto importante per la sicurezza nell’azienda”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale, “devo rivolge un riconoscimento ai sindacalisti sul territorio, esprimo particolare soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, che abbiamo conseguito grazie all’impegno dei candidati e alla fiducia dei dipendenti che hanno sostenuto la nostra lista. Si tratta di un risultato che premia il lavoro del gruppo Ugl coordinato e guidato da Gennaro Mancino con il quale abbiamo scommesso di potercela fare in un’azienda che ci vedeva scendere in campo per la prima volta e con una squadra determinata per sfidare un obiettivo con un impegno infaticabile, nonostante le numerose difficoltà. Un ringraziamento particolare – conclude Spera -, va a tutti i dipendenti della Permasteelisa che hanno scelto democraticamente, con il proprio voto, di sostenere i candidati dell’Ugl così permettendo di raggiungere questo risultato straordinario: Mancino, Salamon, il gruppo dirigente e tutta la segreteria nazionale, sapranno egregiamente rappresentare e difendere le loro istanze a partire dalla salvaguardia occupazionale e di tutti i diritti dei lavoratori”

Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Com. Stam.Ric. Pubbl.