Godino d’argento agli Europei cadetti di Skopje. Quinto posto per De Leo

Roma, 18 maggio 2018 – E’ sul podio di Skopje Laura Godino, dove sono in svolgimento gli Europei cadetti di Lotta olimpica. La giovane lottatrice torinese chiude la sua prima gara continentale con l’argento dei 61 kg al collo: una grande prestazione che l’ha vista piegarsi solo in finale all’ucraina Kulahina. Il suo percorso di avvicinamento al podio è stato impeccabile, ha messo in fila la lituana Dantaite (6 a 0), la polacca Polowczyk (14 a 11) e la bielorussa Bulanaya (2 a 2) dando prova di grande maturità tattica per la sua giovane età.

L’Italia oggi porta a casa anche un quinto posto con Rebecca De Leo nei 53 kg. L’atleta di Faenza ha perso all’esordio contro l’ucraina Vynnyc ed è stata da questa ripescata. In semifinale per il bronzo ha battuto nettamente la kosovara Diellza Gashi, ma ha dovuto cedere il podio alla svedese Zettervall.

“Complessivamente la gara fin qui fatta ci lascia soddisfatti – commenta dalla Macedonia il team manager Lucio Caneva – Nel complesso è stata buona la prestazione di tutta la squadra femminile che fa ben sperare per i prossimi campionati europei Schoolboys”.

Fino a domenica gli europei proseguono con la gara greco romana.

