Disagi in Aeroporto per la Ksm Caracausi: “necessari interventi urgenti”

“L’improvvisa agitazione del personale della Ksm all’aeroporto di Palermo ha comportato ritardi ai voli e disagi per migliaia di passeggeri: una situazione intollerabile per una città che punta sul turismo. La società deve essere tenuta al rispetto del contratto e non può mettere in difficoltà il territorio: serve un intervento urgente per attivare qualsiasi misura a salvaguardia del buon nome della città e dei livelli occupazionali”. Lo dice Paolo Caracausi, presidente società partecipate del comune di Palermo.

