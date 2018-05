Manca il numero legale, salta la seduta del Consiglio comunale

Marsala: Questo pomeriggio, alle ore 17:10, il presidente Enzo Sturiano ha chiamato l’appello e constatato che vi erano soltanto 15 dei 30 consiglieri in aula non ha potuto far altro che rinviare i lavori, in seduta di prosecuzione, a domani pomeriggio, venerdì 18 maggio, alle ore 17,00. Basterà la presenza di soli 12 consiglieri per garantire il numero legale che è mancato oggi.

Il Consiglio comunale doveva discutere questo pomeriggio del nuovo regolamento dei servizi sociali e poi dar spazio alle interrogazioni, visto che era prevista in aula la presenza del Sindaco, Alberto Di Girolamo.

