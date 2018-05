Gravissimo evento all’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia un lavoratore colpito da infarto

Questa notte il lavoratore, iscritto Sinalp Sicilia, è stato colpito da Ictus durante il suo turno di lavoro notturno.

Il Sinalp Sicilia si stringe al lavoratore ed alla sua famiglia augurandogli una pronta e veloce guarigione e si mette a sua disposizione per ogni eventuale incombenza amministrativa per la gestione del tragico evento.

Il lavoratore, per quanto ci è stato riferito dai nostri RSU dell’ente, svolgeva il suo turno notturno nella sede dell’Iszs di Giardinello.

Apprendiamo che la sede in questione si trova all’interno del Bosco della Ficuzza nel territorio di Godrano ad oltre 1.000 metri di altezza. In questa sede, ci è stato detto, che non esiste una linea telefonica fissa per poter comunicare prontamente le emergenze che potrebbero verificarsi. Anche i cellulari hanno grosse difficoltà di captare il segnare radio e quindi risultano anch’essi muti.

Se tali circostanze dovessero risultare reali allora ci chiediamo come mai la Direzione dell’Ente comanda il servizio di sorveglianza notturna ad un solo lavoratore, lasciandolo di fatto in balia di tutti gli eventi negativi che possono in qualsiasi momento verificarsi.

Riteniamo essenziale e condizione minima, per rispettare le più elementari norme a tutela dei lavoratori, emanare Ordini di Sevizio Notturno che prevedano la presenza contemporanea di almeno due lavoratori affinchè nello sfortunato caso, come quello occorso al nostro iscritto, di eventi negativi, l’altro lavoratore possa prontamente dare i primi soccorsi e se necessario trasportare il collega nell’Ospedale più vicino.

Visti i fatti sopra esposti si chiede un immediato incontro con la Direzione dell’Ente e con l’Assessore all’Agricoltura On. Edy Bandiera.

