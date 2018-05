PUDM, Caracausi: “Avanti tutta sulla riqualificazione della costa”

Palermo: “La revisione del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, disposto dalla giunta Orlando, è un importante passo in avanti verso la riqualificazione della costa palermitana, specie di quella Sud che attende da anni di essere rilanciata. Il consiglio comunale si farà trovare pronto, come già in passato, per restituire finalmente il mare alla città”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.