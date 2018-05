Orlando su Fava presidente Antimafia

Palermo: “La Commissione parlamentare è uno strumento importante di conoscenza ed intervento della politica regionale, non solo per il contrasto ma anche per la comprensione profonda dei fenomeni criminali.

In questo senso, credo che dopo la Presidenza di Nello Musumeci nella precedente legislatura, non vi sia migliore modo di proseguire nel solco della competenza e della serietà che con la presidenza affidata a Claudio Fava, cui formulo i miei auguri per un lavoro proficuo e di alto profilo istituzionale”. Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando commentando l’elezione dell’On.le Claudio Fava a Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

Com. Stam.