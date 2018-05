Hi-Tech: Nasce la EIS 4K TOUCH, l’action cam di nuova generazione

Arrivano le action cam di ultima generazione: riprese 4k a 30fps, 1080p a 100fps e stabilizzazione professionale EIS con giroscopio…

Roma – È stata presentata da Onegearpro la EIS 4K TOUCH, la nuova generazione di action cam 4K dal design accattivante ed innovativo e con le più avanzate tecnologie di stabilizzazione digitale, per riprese sempre stabili e professionali.

Grazie all’EIS è massima la stabilizzazione delle immagini tramite lo stabilizzatore digitale integrato con giroscopio a 3 assi con algoritmo di compensazione ed accelerometro che rileva la posizione ed attenua le variazioni quando la videocamera subisce sbalzi.

I risultato di queste tecnologie è il poter realizzare riprese stabili in ogni situazione, anche la più estrema.

Liberi di scegliere

La nuova Onegearpro EIS 4K TOUCH va ad aggiungersi alle linee già distribuite da Onegearpro:

*FUN, dedicata a chi sia accosta per la prima volta al mondo Action ed è alla ricerca di un prodotto moderno dal design elegante e colorato, per realizzare video di alta qualità ad un prezzo decisamente competitivo

COLOR YOUR LIFE

I prodotti della linea FUN sono disponibili nei colori Nero, Bianco, Giallo e Blu.

*PRO, dedicata agli utenti più esigenti in cerca di una reale alternativa alle ben più costose action camera imposte dal mercato, con linea pensata e dedicata agli spiriti liberi da ogni condizionamento. Una nuova frontiera delle action camera di qualità, studiata e realizzata pensando a chi pratica gli sport più estremi, agli avventurieri alla scoperta di nuove frontiere ed a tutti gli appassionati di riprese nelle situazioni mai immaginate prima.

Le Onegearpro EIS 4K TOUCH sono equipaggiate con le migliori ed innovative componentistiche del settore:

Chipset Ambarella A12 e Sensore Sony IMX078, Riprese video in 4K 30/4K25 EIS/2.7K30 EIS/1080p60 EIS/1080p30, Foto 16mp, case protettivo subacqueo 40 mt, Angolo di ripresa 190°, Schermo da 2” Touch Screen, possibilità di realizzare video inTime Laps e Burst Foto, per catturare e condividere incredibili video e foto dei propri momenti migliori in azione.

La Onegearpro è una giovane e dinamica azienda torinese attiva da alcuni anni nel settore action cam imponendosi grazie alla qualità altamente competitiva delle sue action cam ed alla sua gamma completa di articoli studiati per soddisfare ogni esigenza di qualità, design, colore e prezzo.

Con questa importante novità Onegearpro consolida la sua immagine di marchio innovativo ad alto contenuto tecnologico, che lo ha contraddistinto fino ad dai propri competitor.

Un’occasione che la posiziona definitivamente nella fascia professionale del mercato, accanto ai maggiori marchi del settore, grazie ad una alternativa valida per chi ama scegliere in piena libertà i prodotti da acquistare e non ama le mode del momento imposte dal mercato.

Le cam di Onegearpro si possono acquistare presso i migliori rivenditori del settore oppure online sul sito di Onegearpro al prezzo competitivo di soli 229,90 euro.

Per maggiori informazioni sulla action cam di nuova generazione basta visitare il sito internet www.onegear.it.

Com. Stam. Ric. Pubbl.