Circoscrizione II^ – “Consiglieri per un giorno : diamo voce ai ragazzi del territorio”

Palermo: Circoscrizione II^ – : Manifestazione “Consiglieri per un giorno : diamo voce ai ragazzi del territorio” – Martedì 22 Maggio 2018 – ore 10.00 – presso Aula Consiliare di via San Ciro

La Circoscrizione II^ ha organizzato, attraverso l’iniziativa della II^ Commissione Permanente “Cultura”, l’evento sopracitato che avrà luogo Oggi; martedì 22 Maggio 2018, alle ore 10.00, in seduta straordinaria Consiglio II^ Circoscrizione presso l’aula consiliare di via San Ciro n. 15. Alla seduta consiliare anzidetta parteciperanno i ragazzi del plesso scuole elementari “Nino Bixio” di via Cassaro Bonanno per rendersi protagonisti dei lavori consiliari di quella giornata. Pertanto, al fine di garantire al meglio la buona riuscita della manifestazione citata in oggetto, sono stati invitati a partecipare alla seduta straordinaria di Consiglio II^ Circoscrizione del 22 Maggio 2018, alle ore 10.00, Sindaco – Presidente Consiglio Com.le – Assessore Scuola – Assessore Cultura – V^ Commissione Consiliare.

Il Presidente II^ Circoscrizione F.to Mario Greco

