Arriva a Napoli l’ “Insurance and Finance Day”

Si terrà a Napoli l’ “Insurance and Finance Day” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Palazzo Pacanowski (Via Generale Parisi, 13) – , ore 10:30 – aula 8, piano 1

Napoli, – Il 17 prossimo a Napoli, presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” a Palazzo Pacanowski si terrà l’ “Insurance and Finance Day”, un’ evento organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con la società di brokeraggio assicurativo IGB Insurance Gold Brokers e l’istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR).

L’obiettivo è sviluppare un dibattito a “più voci”, tra accademia ed impresa, sul tema della cultura assicurativa e finanziaria nell’ambito della formazione universitaria.

Tema particolarmente caro all’Università “Parthenope” che ha progettato ed attivato dall’a.a 2017/18 due corsi di studio sui temi assicurativo e delle Scienze attuariali e finanziarie:

Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni (Classe L-41);

Corso di laurea magistrale in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie (Classe LM-83)

Nell’ottica del potenziamento del capitale umano, all’attenzione del MIUR, e della crescita economica, l’Università ha di recente stipulato convenzioni con enti, istituzioni, associazioni ed imprese, tra cui la IGB Insurance Gold Brokers S.r.l. (IGB) e con l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRISS CNR).

Tali convenzioni nascono per integrare attività didattiche, di ricerca e di formazionesu temi di rilievo per le imprese finanziarie bancarie e di assicurazione e la diffusione dell’attività assicurativa e finanziaria.

A tal proposito si sono resi disponibili a tenere relazioni: la Professoressa Albina Candian dell’Università degli Studi di Milano, il Professor Massimo De Felice dell’ Università Sapienza di Roma, Presidente dell’INAIL, il Professor Paolo Garonna dell’Università LUISS, Guido Carli, Segretario Generale della FeBAF e il Dottor Paolo Bedoni, Presidente della Società Cattolica di Assicurazione.

All’ iniziativa interverranno: Antonio Coviello – Ricercatore dell’IRISS CNR, Domenico Curcio – Regional Manager di Allianz Insurance, Alberto De Gaetano – Dirigente Responsabile dell’Attività Legislativa di ANIA, Ernesto De Martinis – Amministratore Delegato di Coface Italia Srl, Marcello Forte – CEO AXA Matrix Italia, Andrea Lesca – Responsabile Relazioni Reti, Clienti Istituzionali e Fondi Previdenziali di Intesa San Paolo Vita, Antonio Ortolano – Responsabile del Servizio Commerciale Canale Broker di Generali Italia, Salvatore Pierro – Regional Manager di Banca Mediolanum, Giorgio Pietanesi – Area Manager di Fideuram-San Paolo Invest, Alessandra Sbardella – Responsabile Risk Management di SACE BT.

Introdurranno l’iniziativa Alberto Carotenuto, Magnifico Rettore dell’Università “Parthenope”, Franco Calza, Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza, Giovanni De Luca e Enrico Marchetti, Presidenti di Corsi di Studio, Alfonso Morvillo, Direttore IRISS CNR, Angelo Coviello, Insurance Gold Brokers

Patrocinanti il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi e l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Organizzatori: Francesca Perla, Claudio Porzio, Giovanni De Luca, Enrico Marchetti, Gabriele Sampagnaro per l’Università “Parthenope”, Antonio Coviello per l’IRISS CNR.

Com. Stam.