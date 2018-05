Riqualificare le Palazzine del viale Moncada

Invase dalla spazzatura, senza manutenzione e con calcinacci ed intonaci che vengono giù e rischiano di ferire qualcuno. Questo è quello che succede alle palazzine del viale Moncada, all’altezza del numero 16-17-18, di Librino. Decine di famiglie che vivono in appartamenti di proprietà comunale e che chiedono gli interventi tante volte promessi ma mai attuati. Più volte in passato, ricoprendo la carica di consigliere comunale, il sottoscritto Maurizio Mirenda ha raccolto le segnalazioni degli abitanti della zona presentando progetti e proponendo piani di lavoro che non sono stati mai presi adeguatamente in considerazione dalle istituzioni competenti. Adesso la situazione si è aggravata ulteriormente, complice la pioggia di questi ultimi mesi, e sui balconi e sulle pareti è impossibile non notare ampi tratti dove si vede distintamente l’intelaiatura e le putrelle di acciaio degli appartamenti. Un segnale di pericolo che non può passare assolutamente in secondo piano visto che i calcinacci, staccandosi dalla facciata, dopo un volo di alcuni metri, potrebbero finire proprio davanti l’ingresso degli edifici. A rischio c’è l’incolumità di decine di persone ovvero di famiglie che da mesi, attraverso il sottoscritto, chiedono un opere immediate e non la solita passerella politica. Per queste ragioni chiedo all’amministrazione di farsi immediatamente carico del problema e cominciare a preparare un piano di lavoro a breve, medio e lungo periodo per recuperare questi immobili e rendere il territorio più vivibile. Una progettazione dove diventi prioritario il rifacimento delle facciate del palazzine.

Maurizio Mirenda Già Consigliere Comunale Catania

Com. Stam.Ric. Pubbl.