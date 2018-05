Paceco, realizzato un album di figurine dedicato alle società sportive locali

Sono ragazzi e ragazze delle società sportive che animano gli impianti di Paceco, i protagonisti di un album di figurine realizzato dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Akinda Italia, realtà editoriale specializzata nella cura di iniziative analoghe rivolte ad assessorati allo sport ed associazioni sportive.

L’iniziativa, che non comporta alcun costo né per il Comune di Paceco né per le associazioni che hanno aderito, “vuole esaltare l’importanza dello sport e dei suoi valori, e al tempo stesso rappresenta un momento di divertimento, con la sfida alla ricerca della figurina mancante”, spiegano gli assessori Salvatore Scianna e Pino Barbata, aggiungendo che, “in una società sempre più legata alle tecnologie, la figurina resta un ricordo emozionale. Chi non ha mai collezionato le figurine della Serie A e sognato un giorno di vedersi al posto dei calciatori? Adesso, grazie a questa pregevolissima iniziativa editoriale, il sogno si concretizza, con un album di figurine dedicato alla nostra comunità e allo straordinario mondo sportivo di Paceco. Così, questa volta, i protagonisti dell’album non saranno calciatori famosi, ma tanti giovani delle società sportive locali”.

“Come Sindaco sono orgoglioso di questo album che sarà un cimelio da conservare nelle case e un’indelebile testimonianza storica – afferma il primo cittadino di Paceco, Biagio Martorana –. A nome dell’Amministrazione Comunale, ringrazio le associazioni che hanno aderito offrendo la loro preziosa collaborazione, costruita sulla passione di tante persone che con costanza quotidiana si dedicano alla crescita dei ragazzi impegnati nelle più disparate discipline. Ringrazio anche le famiglie – continua il sindaco – che svolgono un ruolo importantissimo, perché con sacrificio ed entusiasmo stimolano i figli a praticare l’attività sportiva. È nostra priorità sostenere lo sport – sottolinea Biagio Martorana – perché uno sport sano allena ad affrontare le sfide della vita ed è strumento fondamentale per formare buoni cittadini. Vi auguro simpaticamente una buona raccolta”.