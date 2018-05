Finestrino dell’aereo si rompe a 10.000 metri: atterraggio d’emergenza. Choc per un pilota in Cina durante un volo, il parabrezza di un Airbus improvvisamente si stacca. Ha reagito immediatamente.

Attimi di paura lunedì 14 maggio sul volo dell’Airbus A319 partito da Chongqing e diretto alla capitale tibetana Lhasa. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa della rottura improvvisa di un finestrino. A dare la notizia è stato sito online “Flight Radar24”: “Il volo è stato dirottato sull’ all’aeroporto di Chengdu, atterrando in sicurezza “. Poco dopo la partenza, una crepa è apparsa improvvisamente sul parabrezza della cabina di pilotaggio. I piloti hanno risposto immediatamente e si sono direstti verso l’aeroporto più vicino. Ma la velocità di 800 km / h ha divelto il finestrino poco dopo che iniziata discesa fu iniziata! Le conseguenze sono state devastanti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: oltre la depressurizzazione della cabina di pilotaggio, il guasto di un alcune apparecchiature, incluso il pilota automatico. Il pilota, tuttavia, ha mantenuto la calma ed è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Chengdu. Il copilota e un altro membro dell’equipaggio sono rimasti leggermente feriti nell’incidente. I passeggeri non hanno riportato ferite e hanno potuto continuare il loro viaggio con un altro aereo.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./Foto fonte Sportello dei Diritti