Comune Ferrandelli: “Amministrazione alla deriva. Il dibattito si apra già stasera”

Palermo, 15 maggio – “Siamo preoccupati per le numerose criticità che giorno dopo giorno emergono a causa dell’incapacità gestionale e dell’arroganza di chi nega i problemi, senza neanche occuparsene”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, a seguito degli ennesimi rilievi negativi, questa volta a cura del Mef che hanno spinto in queste ore il capo di gabinetto del Sindaco ad una azione di rivalsa nei confronti del personale amministrativo per errori gestionali.

“Dai rilievi delle Corte dei Conti, passando a quelli mai chiariti del Mef, alle ultime note interne dei tecnici delle aziende controllate emerge il quadro di una amministrazione alla deriva. Non possiamo più tollerare che a pagarne il prezzo – precisa – siano dipendenti e cittadini. Accenderemo un serio e duro dibattito a partire da stasera in Consiglio”

