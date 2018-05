Riparte il Tour Zacapa: un viaggio tra le eccellenze della ristorazione italiana alla scoperta del pregiato rum guatemalteco

11 chef interpretano il distillato in cene esclusive con menù creati ad hoc

Torna il Tour Zacapa, il viaggio alla scoperta del celebre rum guatemalteco, da molti esperti considerato il migliore al mondo, interpretato dalle eccellenze della ristorazione italiana. 11 chef per 11 cene esclusive dedicate a Zacapa che coinvolge alcuni tra i migliori ristoranti d’Italia impegnati nell’abbinamento di alcune referenze della gamma in un menù creato ad hoc per i loro clienti.

Dal 15 Marzo al 24 Maggio artisti del gusto come Ivan Milani, Mirko Di Mattia e Claudio Vicina si cimenteranno nell’abbinamento di tre differenti referenze Zacapa (Zacapa 23; Zacapa 23 Edición Negra e Zacapa XO) con altrettanti piatti creati ad hoc per esaltare le note del pregiato rum, dando vita ad un’esperienza unica e irripetibile.

Dal carattere intenso, profondo, distintivo, Zacapa può essere definito un autentico distillato di lusso, con una gamma che comprende Zacapa 23 Solera Gran Reserva, Zacapa 23 Edición Negra Solera Gran Reserva (in esclusiva per il mercato italiano) e Zacapa XO Solera Gran Reserva Especial, spesso definito il ‘cognac dei rum’. Oltre ai numerosissimi premi e riconoscimenti vinti negli anni – che lo hanno più volte decretato ‘il miglior rum al mondo’ – Zacapa ha l’onore di essere stato il primo brand ad entrare nella ‘Hall of Fame’ dell’International Rum Festival, la principale manifestazione statunitense dedicata al rum. Prendere parte al Tour Zacapa è semplice, basta prenotare la cena a cui si desidera partecipare contattando direttamente i ristoranti che ospiteranno le 11 serate esclusive.

Di seguito il calendario delle cene e i contatti per le prenotazioni:

Giovedì 10 Maggio – ore 20.30

AL CONVENTO – Chef Pasquale Torrente

Piazza S. Francesco, 16 – Cetara (SA)

Tel. 089261039 – e-mail: info@alconvento.net

Giovedì 17 Maggio – ore 20,30

BELLAVISTA – Chef Roberto Campo

loc. Torre Faro – Via Circuito, 126 – Messina

Tel. 090326682 – e-mail: bellavistaristoranteme@email.it

Giovedì 24 Maggio – ore 20.30

DIMORA ULMO – Chef Michele Castelli e Virginia Caravita

Via Pennino, 28 – Matera

Tel. 08351650398 – e-mail: info@dimoraulmo.it

Mercoledì 30 Maggio – ore 20.30

CASA VICINA – Chef Claudio Vicina

Via Nizza, 224 – Torino

Tel. 011 19506840 – e-mail: casavicina@gmail.com

