“Innovazione e semplificazione, la gestione dei cantieri nell’industria 4.0”

L’impatto dell’innovazione nella gestione dei cantieri, l’etichettatura e la tracciabilità dei materiali nel rispetto delle NTC2018 e del GDPR.

Mercoledì 16 maggio ore 17.30 presso Cre.Zi Plus – Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili n° 4. (PA) Evento gratuito previa iscrizione al seguente link: https://goo.gl/NmWqWj

In tutti i cantieri del mondo, la gestione e raccolta ordinata delle foto, così come la produzione della documentazione obbligatoria ai fini di legge, rappresentano oggi un grosso limite per la produttività e la sicurezza delle informazioni stesse. Il bisogno di facilitare questo aspetto è estremamente sentito e aumenta per quei professionisti e per le imprese che lavorano con diversi cantieri, anche contemporaneamente. Si fa riferimento a centinaia di foto per singolo sopralluogo, decine di fogli di appunti e di promemoria, scadenze da ricordare, relazioni da stilare, certificati da ritirare e/o da compilare.

Il seminario affrontando queste tematiche, propone la soluzione sviluppata da Site Assistant per la gestione dell’innovazione nei cantieri tramite l’utilizzo di una piattaforma in cloud che sfruttando innovative tecnologie di data analysis e data presentation, permette agli utenti di automatizzare gran parte delle loro attività di cantiere.

Iscriviti al seguente link https://goo.gl/NmWqWj e scopri le opportunità riservate solo ai partecipanti !

L’evento è organizzato da Site Assistant in collaborazione con Consorzio ARCA, Enterprise Europe Network e il gratuito patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo e ANCE Palermo.

