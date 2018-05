Girgenti Acque: Minore fornitura idrica ai serbatoi a servizio del Comune di Cattolica Eraclea

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella mattinata di oggi 14/05/2018, è stata accertata una minore fornitura idrica in arrivo ai serbatoi a servizio del Comune di Cattolica Eraclea.

Pertanto, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, la distribuzione idrica subirà delle limitazioni con conseguenziali disservizi idrici agli utenti.

La stessa tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A., nostro fornitore, avrà ripristinato la normale fornitura idrica al comune in oggetto, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Aragona Li 14/05/2018 Girgenti Acque S.p.A.