Lecce e il Salento nuovamente tra le top “mete” per il turismo in Italia secondo le migliori riviste internazionali specializzate in viaggi e turismo. Anche Luxury Travel Magazine rilancia la Terra d’Otranto tra “Le migliori alternative agli hotspot italiani affollati quest’estate”

Ancora una volta Lecce e il Salento in vetrina tra le migliori “mete” per il turismo secondo una delle più apprezzate riviste internazionali specializzate in viaggi e turismo. Anche Luxury Travel Magazine rilancia la Terra d’Otranto, addirittura in cima nella classifica, tra “Le migliori alternative agli hotspot italiani affollati quest’estate” facendo un paragone non azzardato con Firenze. Nella sua versione online si ricorda che se “Firenze è famosa nel mondo per essere la città rinascimentale d’Italia, tuttavia la città meno nota di Lecce vanta incredibili edifici barocchi e un’atmosfera giovane e vivace. La zona costiera circostante ospita incantevoli località balneari (Gallipoli, Otranto), mentre la campagna ha molte masserie (tipiche fattorie pugliesi) che producono vino, olive, formaggio e altro ancora. Qui i viaggiatori possono prendere lezioni di cucina intima in una delle masserie o gustare esclusivi piatti e degustazioni per far rinascere la loro fuga dal Rinascimento italiano.” Ormai, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono quotidiani i riconoscimenti e gli apprezzamenti di caratura internazionale per le amenità di Lecce e del Salento che dovrebbero indurre tutti gli operatori a continuare a garantire non solo un’offerta turistico ricettiva sempre più in grado di soddisfare ogni richiesta del turismo mondiale, ma anche la conservazione delle bellezze che rendono unica e così gradita questa realtà.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./Foto Fonte “Sportello dei Diritti”,