Inclusione sociale – Pubblicato nuovo bando sui servizi per le persone senza dimora.

Nell’ambito dei progetti previsti per l’asse 3 – Inclusione Sociale è stato pubblicato il terzo bando che riguarda la Scheda Progetto PA 3.2.2.a. Poli per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio- sanitaria e in coerenza con l’obiettivo specifico del Programma Operativo Nazionale Pon Metro 3.2. (OT9 – FSE) Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o assimilati.

https://www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3 Il bando è reperibile sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:

Con questo intervento l’Amministrazione Comunale di Palermo intende realizzare 3 poli notturni e diurni che forniscono l’Accoglienza, l’Orientamento e l’attivazione della Residenza Virtuale e un Servizio “Unità di strada” per l’aggancio relazionale.

L’idea di fondo mira a trasformare il “problema abitativo” in opportunità per una comunità più coesa e per un nuovo modello di assistenza, coerente con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” che indicano quale riferimento fondamentale i percorsi “Housing first” (HF) e “Housing led” (HL).

Secondo le definizioni contenute nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, è richiesto alll’Ente Aggiudicatario di erogare, secondo la metodologia indicata nel CSA, i seguenti servizi:

Dormitorio – struttura gestita con continuità nel corso dell’anno che prevede l’accoglienza degli ospiti durante le ore notturne;

Centro diurno per attività di accoglienza e socializzazione aperto tutto il giorno per lo svolgimento di attività specifiche per i propri ospiti;

Unità di strada per l’aggancio relazionale attraverso l’invio di operatori esperti nel contatto con tale tipologia di disagio che, con un mezzo idoneamente attrezzato, raggiungano i luoghi dove il fenomeno si manifesta maggiormente per somministrare beni di prima necessità e di pronto soccorso, idonei al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per l’accoglienza diurna dovranno essere previsti 36 posti; per l’accoglienza notturna dovranno essere previsti 24 posti per ogni polo (20 accoglienza ordinaria e 4 accoglienza in emergenza), per un totale di 72 posti. Ogni Polo dovrà garantire lo svolgimento di attività di integrazione, presa in carico complessa ed interventi multidimensionali e integrati di inclusione attiva.