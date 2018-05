Architetti Catania, pubblicato bando “Tao Award Talent Design 2018”

Partnership tra Fondazione Architetti PPC Catania e rassegna Taomoda, a Taormina da 14 al 21 luglio

“TAO AWARD TALENT DESIGN 2018”: PUBBLICATO BANDO DI CONCORSO

Scadenza dei termini di partecipazione: 4 giugno

Design e Taomoda: un connubio vincente che, dopo il successo delle precedenti edizioni, sarà nuovamente in primo piano per l’edizione 2018 della rassegna nazionale in programma a Taormina dal 14 al 21 luglio. Sarà la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania – guidata da Veronica Leone – a coordinare l’apposita sezione nell’ambito degli appuntamenti della Taomoda Week. Un impegno portato avanti in sinergia con l’organizzazione di Taomoda, e in collaborazione con l’Ordine di categoria – presieduto da Alessandro Amaro – e il Coga (Coordinamento Giovani Architetti).

«È ufficialmente on line il bando di concorso per il “Tao Award Talent Design 2018” – ha annunciato la presidente Veronica Leone – La partecipazione è aperta ai designer di tutto il territorio nazionale, che hanno tempo fino al 4 per aderire. Ringrazio Agata Patrizia Saccone, presidente di Taomoda, per aver voluto confermare e consolidare la partnership con la nostra Fondazione in occasione dell’edizione gold della rassegna. Ben tre i momenti focus in calendario, che costituiscono per il nostro segmento professionale un valido strumento per dare il giusto risalto al design Made in Italy».

Sarà proprio la mostra “Contemporary Design” – coniugata al segmento fashion – ad aprire la Taomoda Week. In esposizione le opere dei finalisti del concorso, fruibili durante tutta la settimana all’interno del Taomoda Hub.

Martedì 17 sarà invece il momento del seminario “Contemporary Design”, con la partecipazione straordinaria diFerruccio Laviani, direttore artistico di Kartell e tra le firme più autorevoli del design internazionale.

Gran finale sabato 21 con la premiazione del progetto più innovativo e la consegna del Tao Award Talent Design 2018 in occasione della serata di gala al Teatro Greco di Taormina.

Numerosi e autorevoli i partner che patrocinano gli eventi, a partire del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, seguito dalla Consulta regionale, dall’Ordine e dalla Fondazione di Messina, dall’Università degli studi di Palermo (corso di laurea in Disegno Industriale), da Abadir – Accademia Belle Arti Design, da Ied (Istituto Europeo di design) e dalla sezione siciliana dell’Adi (Associazione Design Italiano). Sponsor: Rizzotti design.

Bando disponibile al link: http://www.ordinearchitetticatania.it/news.asp?id=377

