Manifesta 12, l’artista nigeriano Atiku cerca 60 collaboratori per la sua performance

L’avviso sul sito della Biennale nomade di arte contemporanea. Previsto un piccolo onorario

La performance si intitola “Festival of the Earth” e si articolerà in una processione che il attraverserà l’intero centro storico di Palermo. A realizzarla per Manifesta 12 sarà l’artista e performer nigeriano Jelili Atiku che per farlo cerca 60 collaboratori. L’avviso è pubblicato sul sito di Manifesta 12. La performance si ispira ai rituali tipici della festa di Santa Rosalia e a quelli delle leggende Yoruba. Per offrire la propria disponibilità, si deve scrivere all’indirizzo mail m12@manifesta.org, inserendo nell’oggetto “Jelili Atiku performance” e indicando nel corpo della mail il proprio nome, cognome, l’età e un numero di telefono. È previsto un piccolo onorario.​

Com. Stam./Foto