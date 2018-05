Emanuele Morabito ufficialmente candidato alla terza circoscrizione nel partito democratico

Emanuele Morabito, giorno dopo giorno cresce il mio fattivo impegno dl candidato al consiglio della III circoscrizione verso le comunità, ascoltando le problematiche che riguardano direttamente la Terza Circoscrizione.

Aree attrezzate per l’organizzazione di eventi, creazione di spazi utili per commercianti e artigiani al fine di rilanciare la piccolaimprenditoria e creare nuova occupazione e una maggiore attenzione alle scuole e agli impianti sportivi, con la dotazione di nuove attrezzature, sono solo alcuni dei punti cardini del programma

elettorale del candidato al consiglio circoscrizionale.

Nella prossima settimana inoltre, lancerà l’iniziativa “Guerriglia Gardening”, nata con loscopo di ripulire parti del verde cittadino, spesso mai riqualificato che potrebbe essere un fiore all’occhiello per la città.

CHI SONO ?

Ciao! Mi chiamo Emanuele, ho 25 anni e sono nato a Messina. Da quando ho 16 anni faccio politica sul territorio cittadino. Quest’anno si vota nel mio comune ed io mi candido al III quartiere di Messina.

Nella mia vita ho fatto molte esperienze politiche, quella che sicuramente mi ha colpito di più è stata la Leopolda 2017. Tra le altre cose faccio parte sin dalla sua fondazione del progetto Millennials, un think tank nazionale che coinvolge più di 7.000 ragazzi in tutta Italia. Ogni giorni ci impegniamo per portare avanti le istanze della nostra generazione. Stiamo portando avanti tantissime battaglie, 10 di queste le abbiamo presentate ufficialmente alla Conferenza Programmatica di Portici del Partito Democratico (le trovate sul sito del Pd). Molte di queste battaglie le abbiamo già portate a termine; quella a cui sono più affezionato? Sicuramente la reintroduzione dell’obbligo di insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie che finalmente diventerà realtà dall’anno scolastico 2018/2019.

Sono uno studente universitario, sono uno di voi. Vorrei essere eletto non per un motivo personale, ma perché credo che sia importante che sempre più giovani si impegnino, in modo costruttivo, nella politica del proprio Comune.

Il mio motto? Sicuramente la celebre frase di Obama “Yes, we can!”

PROGRAMMA ELETTORALE DI EMANUELE MORABITO PER LA TERZA CIRCOSCIZIONE

Decentrare i servizi: assistenza sanitaria nei vari quartieri, processi di integrazione soviale, progetti culturali etc. Avviaree e coinvolgere i Comitati di Quartiere,, ai quali va assegnato il compito della gestione delle sale di Quartiere e il finanziamento di attività culturali, sportive e ricreative. Affiancare ai questi comitati dei “laboratori di rione”: incontri inizialmente facilitati dal Comune e poi lasciati in autogestione, dove si possano sperimentare forme di democrazia dal basso, che portino le varie istanze dai cittadini alle istituzioni.

Avviare la sperimentazione del progetto denominato “Case di Quartiere”, come luogo di raccordo e di rielaborazione tra operato pubblico e associazioni, cooperative e singoli cittadini, per la valorizzazione e la crescita economica e sociale dei territori. Creazione dei tavoli di lavoro (laboratori di cittadinanza) e di forme assembleari allargate, che svolgano attivamente la funzione consultiva, propositiva e di controllo dell’operato dell’amministrazione. Impegnare gli eletti a collaborare fattivamente nei diversi luoghi di partecipazione, come, per esempi, laboratori ed assemblee, dai quali ricaveranno proposte Sostenere e coinvolgere le associazioni sportive dilettantistiche e amatoriali. Creare un servizio di assistenza per aiutare le singole realtà che operano nel settore per: reperimento di spazi idonei, promozione delle attività, agevolazioni sul piano fiscale e normativo. Curare e valorizzare l’offerta degli impianti comunali. Rendere agibili nuovi spazi ricavati da zone e stabili abbandonati. Ristrutturare e rilanciare i diversi impianti sportivi presenti in città. Rendere viva l’attenzione degli abitanti del Terzo Quartiere verso l’imponente patrimonio diffuso anche attraverso l’individuazione di percorsi di lettura: metafore attrattive fruibili nel tessuto urbano e generative di eventi.

RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VILLA DANTE;

CREAZIONE DI AREE ATTREZZATA PER EVENTI;

SPAZI PER COMMERICIANTI ED ARTIGIANI CON EVENTUALI BENEFICI ANCHE PER LE CASSE COMUNALI;

RIQUALIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DEL TERZO QUARTIERE.

Rendere fruibili e creare spazi nuovi a disposizione della comunità e valorizzare le aree pubbliche, recuperando l’identità dei luoghi e la Memoria storica della nostra città.

