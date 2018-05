Scavi di Pompei: cittadino francese ruba cocci dalla casa di Loreto Tiburtino. Recuperati dai Carabinieri. 52enne denunciato per furto

Questo pomeriggio, a Pompei, i Carabinieri del Posto Fisso Scavi di Pompei hanno denunciato un cittadino francese 52enne per tentato furto.

I militari dell’Arma sono intervenuti su segnalazione di personale di vigilanza privata.

L’uomo è stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi della “Casa di Loreto Tiburtino” (“Quartione”). Poi, nel corso di perquisizione nel suo zainetto è stato trovato in possesso di 13 frammenti di cocci di terracotta antichi di diverse dimensioni (da 1×1 a 4×3 cm) provenienti proprio dal posto indicato.

Il materiale è stato consegnato al personale della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

Sono in corso ulteriori accertamenti.