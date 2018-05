Matera. Ugl Terziario: Carmine Mele eletto all’unanimità Segretario Provinciale

Si è svolto a Matera il 1° congresso provinciale dell’UGL Terziario, dove ha visto, essere eletto all’unanimità Carmine Mele, già reggente provinciale del settore. Un’affollata assemblea degli iscritti presso la Segreteria Utl con la partecipazione del Vice Segretario Nazionale Ugl Terziario, Luigi Giulio De Mitri Pugno e di Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera.

Rivolgo un particolare augurio al neo segretario Mele per aver creato una squadra giovane e competente – ha affermato il Vice Segretario Nazionale Ugl, De Mitri -, in linea con direttive provinciali, e per aver svolto in poco tempo un egregio lavoro che ha in maniera evidente contribuito alla crescita dell’Ugl Terziario e dell’Ugl tutta nella provincia di Matera. La mia presenza in questo importante appuntamento nella Città dei Sassi è per riconoscere l’ottimo lavoro che sta portando avanti Mele unitamente alla confederazione provinciale, dove costantemente siamo informati e aggiornati sulla situazione organizzativa territoriale riguardo alle problematiche esistenti dell’intero Comparto terziario”.

Per il segretario Giordano, “insieme a Mele, a cui vanno le congratulazioni di tutta la segreteria Ugl Matera, dobbiamo affrontare con determinazione tutte le sfide specie quelle che provengono dalle nuove realtà economiche, dobbiamo innovarci, snellire i processi, rendere la nostra struttura giovane e flessibile in modo da dare risposte concrete a tutti i lavoratori”.

Durante il dibattito, molti sono stati i contributi dei delegati approvando infine un documento dove l’Ugl Terziario Matera, unitamente alla struttura provinciale, avvierà un serio confronto con la Regione Basilicata per ottenere le garanzie e le tutele necessarie per portare serenità a tutti i lavoratori dove la priorità assoluta, come sempre, è la tutela occupazionale: purtroppo nella provincia di Matera si registra un aumento ben oltre del 40% delle vertenze da lavoro, un dato allarmante che impone una seria riflessione su come le aziende puntualmente trasgredisco diritti fondamentali.

L’assemblea ha quindi eletto il direttivo e i delegati al congresso generale Territoriale Ugl.

Ad avvenuta elezione, il nuovo segretario Carmine Mele rivolge un pensiero particolare a tutti lavoratori del settore: “L’Ugl Terziario – spiega – è seriamente preoccupata per i continui licenziamenti che attanagliano il settore nel nostro territorio. La dignità dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali rappresentano i due aspetti che mi preme sottolineare saranno miei impegni da neo segretario. Con il dialogo e il buon senso – ha concluso Mele -, sono certo che si riuscirà a ristabilire un clima di serenità in tutte le realtà lavorative che non potrà che giovare ai dipendenti e nei rapporti tra azienda e sindacato”.

